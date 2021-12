Flughafen Palma erwartet Ansturm spanischer Urlauber

Palmas Flughafen Betreiber AENA, hat mitgeteilt, dass für das kommende Wochenende und darüber hinaus viele Festlandspanier nach Mallorca kommen werden. Traditionell zieht es jedes Jahr viele Menschen an diesem langen Wochenende zu ihren Familien und Freunden auf die Insel. Der Grund dafür ist ein verlängertes Wochenende mit dem am Montag (6.12.) gefeierten Feiertag, dem Tag der spanischen Verfassung.

Von Freitag (3.12.) bis Donnerstag (9.12.) rechnet der Flughafen mit insgesamt 1526 Landungen auf Mallorca. Davon kommen 75 Prozent vom spanischen Festland. Somit fliegen die Insel in dieser Woche lediglich 450 Maschinen aus dem internationalen Ausland an. Der verkehrsreichste Tag am Flughafen wird der kommende Freitag sein. An diesem Tag sind 178 Flugzeuge zwischen Festland und der Insel unterwegs. Außerdem werden 82 Flüge aus dem Ausland erwartet.

Im Vergleich mit dem Jahr 2019 sind die Flugbewegungen zwischen der Insel und dem Festland nahezu unverändert. Jedoch kommen rund 25 Prozent weniger Urlauber aus dem Ausland an diesem Wochenende nach Mallorca. Dank der vielen spanischen Gäste rechnen Experten dennoch mit einer 90-prozentigen Auslastung der geöffneten Hotels.