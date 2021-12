Der Impfbus ist auf Mallorca wieder im Einsatz

Der Impfbus des balearischen Gesundheitsministeriums wird am 7., 9., 10., 11. und 12. Dezember wieder vor dem Einkaufszentrum Fan Mallorca stehen. Bereits in den Tagen vor und nach dem Black Friday wurde der Vacubús dort eingesetzt. 535 Menschen ließen sich dort impfen.

Es können sich alle Menschen, die auf Mallorca leben, eine Impfung gegen Covid-19 verabreichen lassen. Auch Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nur zeitweise auf der Insel aufhalten, wird ein Vakzin gespritzt. Dafür muss die Europäische Versichertenkarte vorgelegt werden. Ausgenommen sind lediglich Urlauber.

Der Impfbus wird von 10 bis 20.45 Uhr vor dem Fan stehen. Der Sonntag, 12. Dezember, ist verkaufsoffen, deshalb sollen auch an diesem Tag Menschen die Möglichkeit bekommen, sich immunisieren zu lassen.

Die mobile Impfstelle war bereits an der Plaza España in Palma, in Inca und in Son Caliu im Einsatz.