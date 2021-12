Supermodel dreht Werbespot auf Mallorca

Das kalifornische Supermodel Gigi Hadid hat in der vergangenen Woche auf Mallorca am Strand von Illetes einen Werbespot für ein bekanntes multinationales Modeunternehmen gedreht. Das Drehteam bestand dabei aus über 200 Leuten und Teile des Strandes wurden für die Dreharbeiten abgesperrt.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtet, wurde das Supermodel mit ihren Kolleginnen in verschiedenen bunten Outfits gesehen, die an die Ära der Hippies erinnern sollten. Untergebracht waren die Models und die Crew im Castillo Hotel Son Vida.

Am vergangenen Mittwoch landete die 26-Jährige zusammen mit ihrem Manager in einem Privatjet auf der Insel. Ihre Karriere begann bereits als zweijährige für das Modelabel „Guess“. Heute gilt sie als eines der am besten bezahlten Models der Branche und ist auf sämtlichen Laufstegen der Welt zu Hause.