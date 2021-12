Diese beiden Orte sind die Corona-Spitzenreiter auf Mallorca

Ein kleines Dorf am Tramuntana-Rand führt derzeit die Corona-Inzidenzliste der Inselorte an. Es handelt sich nach neuesten Angaben des Gesundheitsdienstes IB-Salut um Mancor de la Vall. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 589. Auf Rang zwei folgt Alaró mit der Zahl 445,1.

Ebenfalls im höheren Bereich befinden sich die Dörfer Binissalem (342,6), Esporles (332,5) und Campanet (377,6). In Artà (350,7), Santa Eugenia (426,&) und Cala Rajada (255,1) liegen die Inzidenzen ebenfalls in einem höheren Bereich.

In zahlreichen anderen Orten ist die Lage gut oder sogar sehr gut: Sowohl in Montuïri als auch in Estellencs und Lloret de Vistalegre gibt es derzeit kein Corona, in Santanyí (56,6), Algaida (69) und Alcúdia (67,2) ist die Lage erträglich.