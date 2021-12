Neuer Sturm auf Mallorca wird heftiger als gedacht

Ein neues Tief hat Mallorca am Mittwoch bereits erreicht, und das mit leichten Regenfällen. Für die Nacht zum Donnerstag werden besonders heftige Windböen erwartet, deswegen gilt dann überall die Warnstufe Gelb.

Das ungemütliche Wetter wird allerdings nur von relativ kurzer Dauer sein. Bereits am Donnerstagnachmittag flaut der Wind spürbar ab, bevor er am Freitag wieder bläst, wenn auch nicht mehr so stark.

Laut dem Wetterdienst Aemet geht es Richtung Freitag mit den Werten wieder hoch. Es wird mit nicht weniger als 19 Grad gerechnet. Danach soll sich das Wetter zusehends bei Sonne und Wolken beruhigen.