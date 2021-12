Der Sturm bleibt Mallorca erstmal erhalten

Auf Mallorca bleibt es vorerst stürmisch. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Donnerstag inselweit bis 23 Uhr die Warnstufe Gelb herausgegeben. Grund dafür sind Sturmböen und hoher Wellengang an den Küsten.

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war es stürmisch auf der Insel. In der Serra d'Alfàbia wurden Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis 99 Kilometer pro Stunde gemessen. Im Tramuntana-Gebirge können an diesem Donnerstag Geschwindigkeiten bis zu 120 Kilometer pro Stunde erreicht werden.

Am Donnerstag bleibt es überwiegend unbeständig auf der Insel. Dabei sind tagsüber auch vereinzelt Regenschauer möglich. In einigen Regionen zeigt sich gelegentlich die Sonne. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 14 Grad.

Auch für Freitag und Samstagvormittag gibt Aemet aufgrund von Sturmböen und hohen Wellen die Wetterwarnstufe Gelb heraus. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad an. Im Laufe des Samstags zeigt sich die Sonne dann wieder häufiger. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt derzeit um die 16 Grad.