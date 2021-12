Fast 40 Prozent weniger Unfälle auf Palmas Ringautobahn

In diesem Jahr hat es auf der Via Cintura, Palmas Ringautobahn, bisher 39 Prozent weniger Unfälle gegeben als im Jahr 2020. Der Verkehrsdezernent von Mallorca, Iván Sevillano, begründet diesen Rückgang unter anderem mit der verhängten Geschwindigkeitsbegrenzung. Seit Februar 2021 gilt auf der MA-20 ein Tempolimit von 80 km/h.

Trotz eines deutlichen Rückgangs der Gesamt-Unfallzahlen gab es in diesem Jahr gleich vier tödliche Unfälle auf der Ringstraße. Dabei handelte es sich um zwei Personen, die versucht hatten, die Via Cintura zu Fuß zu überqueren und von einem Fahrzeug erfasst wurden. Außerdem verunglückten zwei Motorradfahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Neben der Reduzierung der Unfallzahlen soll die Geschwindigkeitsbegrenzung nach Angaben der Verkehrsbehörde ebenfalls zu einer Verringerung der Lärmbelastung in der Umgebung geführt haben. So ergaben Messungen eine geringere Geräuschbelastung. Durch das Tempolimit wurden Motorengeräusche von 67 Dezibel auf 62 Dezibel gesenkt. Auch die Schadstoffbelastung in der Luft soll weniger geworden sein. Dazu wird es im Laufe des kommenden Jahres erste Daten geben.