Krankenhauseinweisungen auf Mallorca um 33 Prozent gestiegen

Die Corona-Lage auf Mallorca und den Nachbarinseln verdüstert sich zusehends. Während der vergangenen zwei Feiertage (Verfassungstag und Mariä Empfängnis) stieg die Zahl der Krankenhauseinweisungen um 33 Prozent, wie das balearische Gesundheitsministerium mitteilte.

123 Corona-Patienten befinden sich auf normalen Stationen, 34 auf Intensivstationen. Letztere sind damit aber nur relativ gering ausgelastet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz nimmt unterdessen Kurs auf 200 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstagabend meldete das spanische Gesundheitsministerium die Zahl 184,80. Insgesamt liegt diese Inzidenz spanienweit bei 157,90. Bei 200 würde das Land von Deutschland zum Hochrisikogebiet erklärt. In Deutschland liegt die Inzidenz weiterhin fast doppelt so hoch.