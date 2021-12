Zwei Festnahmen nach Brandstiftung an Weihnachtsdekoration in Manacor

Die Lokalpolizei in Manacor, im Osten von Mallorca, hat zwei Spanier wegen Brandstiftung an der Weihnachtsdekoration in der Innenstadt festgenommen. Die 40-jährigen Männer sollen Rentierstatuen auf den Straßen Mercadal und Bosch angezündet haben.

Ermittlungen zufolge waren die mutmaßlichen Täter alkoholisiert. Mehrere Anwohner filmten die zwei Männer während des Vorfalls. Die Videos verbreiteten sich später in den sozialen Netzwerken.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Die beiden Spanier müssen sich nun wegen Brandstiftung vor Gericht verantworten.