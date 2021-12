Wieder kollektives Grillen zu Sant Sebastià auf Mallorca

Das kollektive Grillen auf der Straße wird am Vorabend zum Patronatsfest "Revetla de Sant Sebastià" in Palma erlaubt sein. Das hat das Rathaus der Inselhauptstadt mitgeteilt.

Nachdem das Stadtfest im vergangenen Januar wegen der Pandemie abgesagt werden musste, wird es zudem in diesem Jahr wieder Konzerte geben. Der Stadtrat Alberto Jarabo kündigte an, dass die Feierlichkeiten coronabedingt nur unter bestimmten Rahmenbedingungen stattfinden.

Traditionell treffen sich die Menschen am Vorabend von Sant Sebastià, also am 19. Januar, um gemeinsam an Straßen und auf Plätzen sogenannte „torrades“ zu veranstalten.