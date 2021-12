Roter Blitz legt für zwei Monate Pause ein

Der Zug von Palma de Mallorca nach Sóller legt für zwei Monate eine Pause ein. Am vergangenen Mittwoch gab es die vorerst letzte Fahrt des sogenannten "Roten Blitz" von der Inselhauptstadt an die Westküste.

Der Grund für den zeitweilligen Stopp sind Bauarbeiten an den Schienen. Sie müssen nach Angaben der Eisenbahngesellschaft in Stand gehalten werden. Schwerpunkte der Ausbesserungen sind zwei Stellen in Sóller sowie Bunyola. Sie finden auch in den Tunneln statt.

Mit der letzten Fahrt im Dezember endet eine ungewöhnlich kurze Saison für den "Roten Blitz". Der Pandemie wegen hatte er erst im Juni den Betrieb wieder aufgenommen. Dass nun für zwei Monate eine Unterbrechung folgt, kommt nicht überraschend: Die Fahrten werden für gewöhnlich zwischen Anfang Dezember und Anfang Februar eingestellt.