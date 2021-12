Wie dieser Deutsche mit Wohnmobilen durchstarten will

Wenn Musiker Ronald Brand, eher bekannt als Rony B., über Wohnwagen spricht, strahlen seine Augen. „Mit dem Camper-Virus habe ich mich dank meiner Eltern schon mit acht Jahren infiziert. Im Alter von 15 Jahren übernachtete ich dann zum ersten Mal in unserem Van”, erzählt Ronald Brand. Schließlich baute er mit 19 sein erstes eigenes Auto zum rollenden Schlafzimmer um.

Der Musiker aus Hamburg will nun künftig seine eigenen Wohnmobile entwickeln. Die Idee: Die Fahrzeuge sollen in Segmenten ausgebaut werden, quasi wie bei einer Yacht oder einem Schiff. So rief Ronald Brand sein Start-up-Unternehmen „RoCar-Concept Camper” ins Leben.

Jahrelang konzentrierte sich der Norddeutsche aber in erster Linie auf seine musikalische Karriere. Nach Abitur und Bundeswehr studierte er Musik am Konservatorium in Hamburg-Blankenese, verdiente danach sein Geld als Profi-Musiker. In den 1980er Jahren arbeitete er als Session-Keyboarder in Hamburger Studios und für mehrere deutsche Galabands. Ende der 80er gründete er seine erste eigene international agierende Galaband.

1996 wanderte er dann nach Mallorca aus. Zunächst lebte der Hamburger mehrere Jahre in der Inselmitte bei Sineu, 2000 verlagerte er seinen Wohnsitz schließlich an die Südwestküste nach Santa Ponça. Seine musikalische Karriere baute er auf der Insel weiter aus. Zudem leitete er eine Entertainment-Produktionsfirma und gründete die Band „Fresh”. Unter anderem trat er regelmäßig bei der Tuesday-Groove-Session auf.

Und wie kam Ronald Brand auf die Insel? „Mit dem Wohnmobil”, bestätigt Brand und lacht. In seinen 45 Jahren als Musiker war Rony B. viel auf Reisen und tourte mit den unterschiedlichsten Wohnwagen, Vans, Wohnmobilen und Camper durch Europa. Teilweise baute Brand die Fahrzeuge selbst um oder aus. „Zunächst besaß ich auch nur einen kleinen Van”, erzählt Brand. Erst Ende 2016 entdeckte er seine Liebe zu Wohnmobilen neu. Damals baute der Musiker dann einen Lieferwagen um. „Dabei verspürte ich nach langer Zeit wieder Lust, zu reisen.”

Ronald Brand tourte mit seinem Wohnmobil unter anderem durch Dänemark, Südfrankreich und Andalusien. Nach und nach festigte sich bei ihm die Idee, sein eigenes Wohnmobil zu entwickeln. „Es gibt viele Modelle auf dem Markt, aber letztendlich überzeugt mich kein einziges Modell zu 100 Prozent”, erklärt der Wahl-Mallorquiner.

Nach dem Verkauf seiner Produktionsfirma Anfang 2020 realisierte Ronald Brand dann die Umsetzung seiner neuen Geschäftsidee, die er während einer Reise in Südspanien perfektionierte. Um das Vorhaben in Gang zu bringen, ist der Inselmusiker auf der Suche nach Interessenten, die das Start-up-Projekt unterstützen. Denn auch bei dem Musiker hat die Corona-Pandemie Spuren hinterlassen. „Alle Ersparnisse, die eigentlich für das Wohnwagen-Projekt gedacht waren, sind weg. Vor allem wir Musiker hatten aufgrund der abgesagten Konzerte im vergangenen Jahr schlechte Karten.” Eine Konsequenz der Pandemie ist aber auch ein Anstieg der Nachfrage nach Wohnmobilen.

Bei der Projektentwicklung werdenBrand und sein Team auch von der Firma MAN unterstützt. „Wir sind so etwas wie der Architekt beim Hausbau, der alle Kontakte herstellt und den Bau konzipiert und überwacht.” Die ersten Entwürfe zeichnete Rony B. mithilfe seiner mallorquinischen Lebensgefährtin und einem CAD-Programm am Computer.

Trotz seines neuen Projekts will der Hamburger aber auch weiterhin der Musik treu bleiben. Er sagt: „Ich hoffe, bald wieder häufiger auf der Bühne stehen zu können.”