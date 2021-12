Verkaufsoffener Sonntag in Palma beginnt

In Palma de Mallorca laden an diesem Sonntag zahlreiche Geschäfte zum Kauf von Weihnachtsgeschenken ein. Nachdem der Einzelhandel am Montag und Mittwoch dieser Woche wegen der Feiertage eine Pause eingelegt hatte, lockt die Inselhauptstadt mit einem verkaufsoffenen Tag.

Das Wetter spielt dabei mit: Sonnenschein, blauer Himmel und Temperaturen bis zu 16 Grad. An vielen Stellen in der Stadt, etwa an der Plaça de Espanya oder auf den Ramblas, sind weihnachtsmarktartige Verkaufsstände aufgestellt.

Jeden Tag gegen 17.30 Uhr geht zudem die Weihnachtsbeleuchtung, die in der gesamten Stadt aufgehängt ist, an. Auch am kommenden Sonntag, 19. Dezember, sind die Geschäfte in Palma vom Vormittag an bis in die Abendstunden geöffnet.