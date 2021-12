So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Ruhiges Winterwetter stellt sich in den kommenden Tagen auf Mallorca ein. Auf der Insel zeigt sich überwiegend die Sonne; das ist ein willkommener Ausgleich für das Sturmtief der vergangenen Tage.

Am Sonntag erreichen die Temperaturen bis zu 16 Grad in Inca und Palma. Bis 13 Uhr scheint fast überall die Sonne. Gegen Nachmittag ziehen besonders im Süden und Osten Wolken auf. Es weht nur leichter Wind mit Geschwindigkeiten bis zu 19 Stundenkilometer in Santanyí.



Der Montag wird ebenfalls überwiegend freundlich mit Werten bis zu 17 Grad in Sa Pobla und Pollença am Nachmittag. Andratx kommt auf 15 Grad. Für den Norden und Nordosten sagt der spanische Wetterdienst Aemet Wolken von 15 Uhr an voraus.



Der Dienstag ist ebenfalls von Sonnenschein geprägt und die Temperaturen bleiben bei bis zu 17 Grad in mehreren Inselregionen.