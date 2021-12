Sieben-Tage-Inzidenz von Spanien schon fast bei 200 Fällen

Die Sieben-Tage-Coronainzidenz nähert sich in Spanien Zug um Zug der 200-Fälle-Marke. Am Montagabend meldete das Gesundheitsministerium in Madrid 197,62 pro 100.000 Einwohner.

Liegt die Inzidenz über einen längeren Zeitraum über 200, so könnte das Robert-Koch-Institut das Land nach mehreren Monaten wieder zum Hochrisikogebiet erklären. Ob dies vor Weihnachten passiert, ist unklar. Ein wichtiges Kriterium für die Entscheidung ist auch die Krankenhausauslastung.

Wer dann von Mallorca nach Deutschland fliegt, muss sich zusätzlich online anmelden. Hinzu kommt, dass man wie bislang schon vollständig geimpft, getestet oder genesen sein soll.

Spanien und damit Mallorca sind seit dem 29. August für Deutschland kein Hochrisikogebiet mehr.