Spanien fasst über 50-Jährige für baldigen Corona-"Booster" ins Auge

Das spanische Gesundheitsministerium will so bald wie möglich damit beginnen, den über 50-Jährigen auch auf Mallorca einen Corona-"Booster" anzubieten. Dies sei das wichtigste Ergebnis eines Treffens von Vertretern der Zentralregierung und der Autonomieregionen zum Thema Pandemie, sagte die zuständige Ministerin Carolina Darias.

Auch unter 50-Jährige, die mit Astrazeneca geimpft worden waren, sollen die Auffrischungsimpfung erhalten.

Anders als in Deutschland, wo sämtliche Personen über 18 den "Booster" bekommen können, wird dieser in Spanien bislang nur über 60-Jährigen und Mitarbeitern des Gesundheitswesens gespritzt. Doch angesichts steigender Inzidenzwerte will man jetzt die Altersgrenze nach unten korrigieren.

Die Ministerin äußerte, dass die Lage im Land angesichts der Impfquote von über 80 Prozent ganz anders zu bewerten sei als die in Staaten mit nicht so vielen Menschen, die geschützt sind. In Deutschland, Tschechien, Österreich oder der Slowakei wurden in den vergangenen Wochen extrem hohe Inzidenzen erreicht.