So wird das Wetter am dritten Dezemberwochenende auf Mallorca

Auf Mallorca bleibt das Wetter auch in den kommenden Tagen überwiegend freundlich. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet wird es nachts allerdings empfindlich kalt: Die Temperaturen sinken auf bis zu 4 Grad ab.

Der Freitag startet sonnig auf der Insel, am Mittag können sich in einigen Regionen dichte Wolkenfelder bilden. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 15 Grad. Auch am Samstag gibt es größtenteils einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen pendeln sich bei ähnlichen Werten wie am Vortag ein. Nachts wird es zwischen 4 und 7 Grad kalt auf Mallorca.

Nach aktuellen Prognosen wird der Sonntag der freundlichste Tag des Wochenendes. Fast überall setzt sich die Sonne durch, die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt bei um die 16 Grad.