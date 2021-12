Sieben-Tage-Inzidenz auf Mallorca und in Deutschland schon fast gleichauf

Die Inzidenz-Werte in Deutschland und auf Mallorca nähern sich mit Riesenschritten an. Während das spanische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend die Sieben-Tage-Zahl 304,47 pro 100.000 Einwohner meldete, veröffentlichte das deutsche Robert-Koch-Institut den Wert 331,8.

Damit schmolz die Distanz zwischen den beiden Gegenden innerhalb weniger Tage zusammen. Vor einigen Wochen lag der Wert in Deutschland noch viermal höher. Angesichts der gegenläufigen Entwicklungen ist damit zu rechnen, dass noch vor Weihnachten Mallorca eine höhere Inzidenz als Deutschland haben könnte.

Ob die Bundesrepublik Spanien oder einzelne Regionen noch vor dem Fest zum Hochrisikogebiet erklärt, ist unklar. Hier gilt eine Grenze von lediglich 200 Fällen.