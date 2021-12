Grillritual im Januar in Palma coronabedingt verboten

Das traditionelle öffentliche Grillen am Sant-Sebastià-Tag findet auch dieses Jahr in Palma nicht statt. Angesichts der angespannten Corona-Lage habe man sich dazu entschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Dieses Grillereignis findet immer wieder am 19. Januar. Für diesen Tag wurde für die Balearen-Kapitale die Maskenpflicht auch außerhalb der vier Wände angeordnet. Wer an diesem Tag n der öffentlichkeit isst, muss dies sitzend machen.

An Sant Sebastià wird traditionell dem Schutzheiligen der Balearen-Kapitale gehuldigt.