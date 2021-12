Balearen-Regierung will 100 Projekte mit EU-Mitteln fördern

Die Balearen-Regierung will insgesamt 100 Projekte für den Tourismus auf den Inseln fördern. Dafür werden die ersten 47,7 Millionen Euro verwendet, die den Balearen aus dem Topf der EU-Mittel "Next Generation" erhalten. Die Zentralregierung soll in der kommenden Wochen den Projektideen zustimmen.

Die Balearen-Regierung hat die Vorhaben im Plan für nachhaltigen Tourismus zusammengefasst, der von 2022 bis 2024 umgesetzt werden soll. Dabei werden besonders die etablierten Urlauberorte auf Mallorca profitieren wie beispielsweise die Playa de Palma. So will die Regierung dem Sauftourismus ein Ende bereiten.

Insgesamt erhalten die Inseln 1,5 Milliarden Euro aus dem Next-Generation-Topf. 230 Millionen davon soll in die Tourismusförderung fließen.