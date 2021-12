Unbekannte entwenden Weihnachtsdekoration in Palmanova

In Palmanova, im Südwesten von Mallorca, haben Unbekannte Weihnachtsdekoration an einem Privatgebäude gestohlen. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Mittwoch gegen 23 Uhr. Bei der entwendeten Dekoration handelt es sich um einen Weihnachts-Banner, der an einem Eingangstor befestigt war.

Während des Diebstahls wurden zwei Täter von einer vor Ort installierten Sicherheitskamera gefilmt. Nach Angaben der geschädigten Anwohnerin diente der Banner in der Gemeinde vor allem als Fotomotiv für Kinder und Familien.

Bisher hat die Frau allerdings noch keine Anzeige erstattet, vielmehr hoffe sie, dass die Täter den Banner freiwillig zurückbringen.