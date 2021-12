An diesen deutschen Flughäfen gibt es die meisten Verspätungen

Der neue Berliner Airport BER ist für so manche Panne bekannt, belegt aber bei den Verspätungen auch Richtung Mallorca in diesem Jahr nicht den Spitzenrang. Am häufigsten kam es laut der Fluggastrechteorganisation Airhelp dabei in Düsseldorf zu Problemen (24,34 Prozent). Dahinter folgten Karlsruhe und Frankfurt am Main.

Der BER landete laut Airhelp auf dem fünften Rang, hier waren 2021 insgesamt 18,4 Prozent der Gäste von Verspätungen betroffen. Demnach waren insgesamt 180.000 Reisende in Deutschland "von besonders schweren Flugproblemen betroffen, also von Ausfällen oder Verspätungen von mehr als drei Stunden".

Rund 130.000 von ihnen hätten voraussichtlich Anspruch auf Entschädigung, denn deren Probleme seien durch die Fluggesellschaften verschuldet worden und nicht durch außergewöhnliche Umstände wie schlechtes Wetter.