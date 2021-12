"Papa Noel" steuert im Paraglider auf Mallorca zu

Weihnachten steht vor der Tür – und Papa Noel kündigt sich schon einige Tage vorher an. Bereits am vergangenen Dienstag konnte man ihn in der Abenddämmerung über dem Nordosten von Mallorca fliegen sehen.

Weihnachtliche Paragliding-Aktion: Marcos Forján und Serafín Adover bauten einen Paratrike zum beleuchteten Rentierschlitten um und schwebten damit über den Himmel von Artà, Capdepera, Cala Rajada und Sant Llorenç.

Mit ihrer Aktion wollten die beiden dem Weihnachtsfest auf der Insel etwas mehr Magie verleihen. In den sozialen Medien verbreiteten sich die Bilder davon wie ein Lauffeuer. Die Flugaktion fand bereits zum fünften Mal statt und sei vor allem für Kinder gedacht, so Forján.

...doch nicht nur im Nordosten wurde Papa Noel gesichtet, auch im Nordwesten, in Port de Sóller, war er am 22. Dezember abends zu sehen.