Nach Weihnachten 20 Grad auf Mallorca

Das Jahr 2021 verabschiedet sich auf Mallorca mit sonnigem Wetter. Nachdem es über die Weihnachtsfeiertage eher unbeständig wird, zeigt sich ab kommendem Montag wieder vermehrt die Sonne. Dabei wird nach aktuellen Prognosen des spanischen Wetterdienstes Aemet auch die 20-Grad-Marke geknackt.

Am Donnerstag bleibt es auf der Insel überwiegend bewölkt. Die Höchsttemperaturen betragen um die 16 Grad. Die Nächte sind nicht mehr so empfindlich kalt wie in den vergangenen Tagen: Die Werte sinken nur noch auf 10 Grad ab.

Auch an Heiligabend, 24. Dezember, bleibt es größtenteils bewölkt auf der Insel, ortsweise sind auch kurze Regenschauer möglich. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag zeigt sich dann wieder häufiger die Sonne. Ab Montag steigen die Temperaturen dann auf milde 20 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 15 Grad.