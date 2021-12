"Bierkönig" veranstaltet Silvester-Party mit Peter Wackel

Das populäre Lokal "Bierkönig" auf Mallorca veranstaltet nach einjähriger Pause wieder eine Silvester-Party. Die Sause fiel vergangenes Jahr der Corona-Pandemie wegen aus. Der "Bierkönig" war zwischen März 2020 und Mai dieses Jahres geschlossen.

Auf Facebook wird der Event mit dem Partysänger Peter Wackel beworben. Es ist vorgesehen, dass der Franke nach Mitternacht auftritt. Das kündigte er in einem Video an, in dem er mit Anzug gekleidet in eine Kamera spricht.

Die Party soll von 15 Uhr an am letzten Tag des Jahres steigen. Der "Bierkönig" weist daraufhin, dass für den Zutritt die 3G-Regel gilt. Sprich: Nur Geimpfte, Getestete und Genesene haben Zutritt. Ende Juli kehrten die Partysänger auf die Bühne in dem Lokal zurück, Anfang November endete die Auftrittssaison.