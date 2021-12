Im TV-Tipp: Ein Film mit Javier Bardem

Javier Bardem ist einer der spanischen Schauspieler, die den Sprung nach Hollywood geschafft haben. Der Mann von Penélope Cruz ist unter anderem in dem Liebesdrama „To the Wonder – Die Wege der Liebe” zu sehen. Der Film läuft an diesem Freitag um 15.35 Uhr und am Samstag, 25. Dezember, ab 13.45 Uhr bei One.

Die in Paris lebende Ukrainerin Marina (Olga Kurylenko) lässt sich im Überschwang der Gefühle dazu bewegen, mit ihrer zehnjährigen Tochter Tatiana (Tatiana Chiline) zu dem Amerikaner Neil (Ben Affleck) nach Oklahoma zu ziehen. Zunächst verläuft das Leben dort sehr harmonisch. Doch das Leben in der Kleinstadt wird Marina zunehmend unbehaglicher und auch ihre Liebe kühlt merklich ab. Trost und Rat sucht die verunsicherte Frau bei dem katholischen Geistlichen Pater Quintana (Javier Bardem), der in einer Glaubenskrise steckt.