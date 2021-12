Trotz Hochinzidenz: Kinosäle auf Mallorca an Weihnachten voll

Auf Mallorca haben die Menschen an den Weihnachtstagen die Kinosäle gestürmt. Vor Lichtspielbereichen wie im ehemaligen Festival-Park bildeten sich mitunter lange Schlangen. In den Sälen gelten momentan keine Abstandsregeln, es muss aber die Maske getragen und neuerdings am Eingang das EU-Coronazertifikat vorgezeigt werden.

Die Besucher nebst zahlreichen Kinder zog es vor allem in denen neuen Spiderman-Film, der vor einigen Tagen angelaufen war. Auch der neue Streifen der "Fast-and-Furious"-Reihe wurde stark nachgefragt.

Das Ocimax-Kino meldete am Mittwoch, 22. Dezember, einen Rekordansturm seit Pandemiebeginn. Auch woanders drängeln sich die Menschen. Dennoch liegen die Auslastungen weiterhin deutlich unter dem Niveau von 2019, im Augusta-Kino sogar noch 60 bis 70 Prozent darunter.

Die Kinos auf der Insel blieben wegen der Pandemie monatelang geschlossen. Erst vor einigen Wochen öffneten die Traditionshäuser Augusta und Rivoli in Palma wieder. Zuvor hatte es bereits Vorstellungen in den Kinos Ocimax und im ehemaligen Festival-Park gegeben.