Deutsche Frau tot in Wohnung auf Mallorca aufgefunden

Eine 60-jährige deutsche Staatsbürgerin ist am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Palma de Mallorca aufgefunden worden. Ein Verwandter fand die Leiche laut Medienberichten vom Montag gegen 13 Uhr im Stadtteil La Vileta und alarmierte die Polizei.

Die Ermittler gehen von einem natürlichen Tod aus, weil die Frau unter Vorerkrankungen gelitten hatte. Näheres soll eine Autopsie klären.

Der Stadtteil La Vileta ist eine gutbürgerliche Gegend am Rand der Stadt und in der Nähe des Fußballstadions Son Moix.