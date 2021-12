Jugendlicher auf Paseo Marítimo nahe Kongresspalast überfahren

Ein Jugendlicher, der am Dienstagabend auf dem Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca feixte, ist vor dem Kongresspalast von einem Motorradfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 15-Jährige war laut Medienberichten an einer Bushaltestelle mitten auf die Straße gerannt, um offenbar Gleichaltrige zu beeindrucken.

Bereits vor dem Aufprall hatte sich der Jugendliche unzulässigerweise vorbeifahrenden Autos genähert, was einen schweren Eingriff in den Straßenverkehr darstellt.

Nach der Kollision flog der junge Mann mehrere Meter durch die Luft. Er musste ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. Der Motorradfahrer kam in die Juaneda-Klinik.