Booster-Impfungen für unter 50-Jährige mit Astrazeneca ab kommender Woche möglich

Auf Mallorca sind ab kommender Woche Booster-Impfungen mit Astrazeneca für Personen zwischen 18 und 49 Jahren möglich. Außerdem können dann auch Kinder zwischen fünf und acht Jahren gegen Covid-19 geimpft werden. Das hat nun der balearische Gesundheitsdienst Ib-Salut mitgeteilt.

Nach Angaben der balearischen Gesundheitsministerin Patricia Gómez wird die Vereinbarung der Impftermine über die Online-Plattform BitCita realisiert. Dazu werden Bürgerinnen und Bürger per SMS informiert.

Als Impfzentren sind die Krankenhäuser Son Dureta, Son Espases, Son Llàtzer sowie die Kliniken in Inca und Manacor vorgesehen. Zusätzlich soll in den kommenden Tagen noch eine weitere Impfstation in dem Espai Francesc Quetglas in Palma eingerichtet werden.