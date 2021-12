Restaurants auf Mallorca verzeichnen zahlreiche Stornierungen vor Silvester

Auf Mallorca verzeichnen derzeit zahlreiche Restaurants vor Silvester Stornierungen. Das vermeldet der balearische Unternehmerverband Caeb. Grund dafür sind die hohen Corona-Infektionszahlen durch die neue Variante Omikron.

Nach Angaben des Verbandes werden momentan vor allem Reservierungen für Silvester und Neujahr storniert. Rund 15 Prozent der Restaurants auf den Balearen hatten zudem angekündigt, voraussichtlich bis Ende Februar zu schließen.

Wie der Präsident des Unternehmerverbandes, Alfonso Robledo verkündete, verzeichnet die Branche etwa 50 Prozent weniger Reservierungen als in den vergangenen Jahren. "Viele Unternehmen sehen die restliche Wintersaison aufgrund der Omikron-Variante als verloren an", so Robledo.

In den vergangenen Woche waren die Corona-Infektionszahlen rasant angestiegen. Nach Angaben des balearischen Wirtschaftszirkels "Cercle d'Economía de Mallorca" lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch, 29. Dezember, bei 826 positiven Fällen auf 100.000 Einwohner.