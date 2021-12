Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien schon bei über 1000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien hat die 1000-Fälle-Marke pro 100.000 Einwohner überschritten. Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Donnerstagabend die Zahl 1086,09. Extrem ist die Lage in Navarra mit einem Wert von 2768,62, das Baskenland folgt mit 1903,53.

Verglichen damit sieht es auf Mallorca und den Nachbarinseln noch halbwegs gut aus: Hier beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz "nur" 719,48. Niedriger ist sie lediglich in der Exklave Melilla und in Andalusien.

Die Inzidenzexplosion dürfte mit der immer stärker werdenden Omikron-Variante zu tun haben.