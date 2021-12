Ungewöhnlich dichter Nebel behindert Flugverkehr auf den Balearen

In der Inselhaupt Palma haben sich am Freitagmorgen dichte Nebelbänke über die Stadt gelegt. Bereits am Donnerstag, 30. Dezember, hatte der spanische Wetterdienst Aemet dieses Phänomen für den letzten Tag des Jahres vorausgesagt.

Aufgrund des dichten Nebels musste auf der Nachbarinsel Menorca zeitweise der Hafen von Ciutadella geschlossen werden. Zudem wurden einige Flüge in Mahón verschoben. Auf Ibiza kam es ebenfalls zu Verzögerungen am Flughafen.

Der Nebel soll sich in den kommenden Stunden wieder auflösen. Für das Neujahrs-Wochenende meldet der spanische Wetterdienst überwiegend Sonnenschein und milde Temperaturen bis zu 19 Grad.

Der Nebel zog über das Meer nach Palma ein. (Foto: Tolo Jaume)