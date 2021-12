Das Balearische Meer um Mallorca soll besonderen Schutz erhalten

Das balearische Ministerium für Umwelt und Territorium strebt im kommenden Jahr eine Aufnahme in die Liste der 16 internationalen Schutzgebiete der UNO an. Dafür will sich die Balearen-Regierung in den ersten Wochen im neuen Jahr an die zuständige Stelle der spanischen Zentralregierung wenden, um den Antrag schnellstmöglich auf den Weg zu bringen.

Die internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) ist Teil der Vereinten Nationen und das einzige Gremium, das diesen besonderen Schutz aussprechen kann. Die zu erfüllenden Kriterien für die Erklärung zum empfindlichen Meeresgebiet können ökologischer, sozioökonomischer, kultureller, wissenschaftlicher und pädagogischer Natur sein. Auf spanischem Gebiet haben es bisher nur die Kanarischen Inseln auf diese Liste geschafft.

Die Erklärung zum Schutzgebiet können den teilweisen oder sogar vollständigen Ausschluss des Seeverkehrs für dieses Gebiet beinhalten. Der Fokus liegt dabei auf der Vermeidung von Unfällen und somit des Seeverkehrs, welcher für das Ökosystem gefährliche Stoffe transportiert.

Weitere Gebiete, die einen besonderen Schutz genießen, sind unter anderem das Great Barrier Reef in Australien, das Meeresgebiet der Florida-Keys im Golf von Mexiko und die Galapagos-Inseln.