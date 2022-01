Hunderte von Menschen feierten Jahreswechsel vor Palmas Rathaus

Hunderte von Menschen haben in der Neujahrsnacht vor dem Rathaus von Palma den Jahreswechsel gefeiert. Der Glockenschlag der Rathausuhr um Mitternacht wurde zudem auf Mallorca im Regionalsender IB3 übertragen. Zu jedem der zwölf Glockenschläge schluckten die Menschen jeweils eine Traube hinunter. Von diesem traditionelle Brauch verspricht man sich in ganz Spanien Glück und Gesundheit für das neue Jahr.

Anders als im letzten Jahr gab es diesmal wegen der Corona-Pandemie keine Ausgangssperre, und viele Bürger zogen es vor, das Jahr 2022 von dem zentralen Platz aus zu begrüßen. Beobachter schilderten, dass die Menschen nahezu die gesamte Zeit Masken trugen und in kleinen Gruppen mit Angehörigen oder Freunden zusammenstanden sowie zu Fremden Abstand hielten, so gut sich das auf dem Platz machen ließ. Die Stimmung sei gut und angenehm gewesen.

Die großen Silvesterpartys, wie sie vor der Corona-Pandemie in Palma offiziell zelebriert wurden, waren wegen des Ansteckungsrisiko abgesagt worden. Die Stadtverwaltung hatte bereits im Vorfeld erklärt, keine offizielle Veranstaltung am Rathaus abzuhalten, um das Zusammenströmen von großen Menschenmassen zu vermeiden. Die im Volksmund "En Figuera" genannte Rathausuhr war hingegen in den vergangenen Tagen sehr gründlich auf den Jahreswechsel vorbereitet worden.

Die neuen offiziellen Beauftragten für die Rathausuhr, Biel und Antoni Julià, hatten wöchentliche Wartungsarbeiten durchgeführt, um sicherzustellen, dass das aus dem 19. Jahrhundert stammende Uhrwerk gut geölt war und einwandfrei funktionierte.

Die neuen "Wächter der Zeit" hatten im April und Mai die Nachfolge des ehemaligen Uhrmachermeisters Pere Caminals angetreten. Sie hatten seitdem einige Teile der Mechanik ausgebessert und auch die Gelegenheit genutzt, die ursprüngliche Farbe des Zifferblatts wiederherzustellen.