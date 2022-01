Ocine eröffnet neues Kino in Palmas Einkaufszentrum Porto Pi

In Palmas Einkaufszentrum Porto Pi soll im kommenden Sommer ein neues Kino eröffnet werden. Das hat das Unternehmen Ocine am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.

Nach Angaben des Konzerns wurde bereits mit den Bauarbeiten begonnen. Die neuen Kinosäle verfügen über insgesamt sieben Leinwände. Damit soll auf der Insel das erste Premium-Kino mit elektronisch verstellbaren Sitzen, USB-Ladegerät, Kopf- und Fußstützen entstehen.

Neben dem Premium-Kino im Einkaufszentrum Porto Pi gibt es auf Mallorca weitere Kinosäle, unter anderem das Ocimax Palma Aficine, Cineciutat, Cinesa Festival Park oder das Rívoli Aficine.