Ein Toter bei Brand in Can Pastilla

Auf Mallorca hat sich am Dienstagmorgen ein Brand in einer Barackensiedlung bei Can Pastilla ereignet. Dabei kam eine Person ums Leben. Nach Angaben der Einsatzkräfte brach das Feuer gegen 3 Uhr nachts aus.

Während der Löscharbeiten fanden Rettungskräfte den leblosen Körper. Derzeit untersuchen Polizei und Guardia Civil die Brandursache. Des Weiteren wird die Identität des Opfers ermittelt.

Der Brand ereignete sich in der Nähe der Bunkeranlagen von Es Carnatge.