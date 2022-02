Aida Cruises erlaubt wieder individuelle Landgänge

Nach Kritik an der Praxis, Kunden nur noch im Rahmen geführter, von Aida Cruises vermittelter Ausflüge an Land zu lassen, hat die Reederei angekündigt, vom 3. Februar an wieder individuelle Landgänge zu erlauben. Aida bietet auch von Mallorca aus Kreuzfahrten an, unter anderem die Aida Stella wird von der Insel aus eingesetzt.

Vor allem in der Karibik hatte die angsichts der neuen Corona-Welle seit Anfang Januar geltende Praxis der Reederei, nur noch im Rahmen sogenannter Bubble-Ausflüge von Bord zu lassen, nach Informationen des Portals "Reise vor 9" für Empörung gesorgt. Auf der Insel Curaçao streikten sogar die Taxifahrer, die sich ihrer Einnahmemöglichkeiten beraubt sahen, und ließen die Aida-Busse nicht aus dem Hafengelände.

Die Reederei erlaubt ihren Gästen zwar, wieder individuell an Land zu gehen, empfiehlt ihnen aber, "zum Schutz der Gesundheit der Passagiere und Crew, weiterhin die von Aida angebotenen Ausflüge sowie beim individuellen Landgang zertifizierte Anbieter für Ausflüge und Transfers zu nutzen", heißt es in einem Schreiben.

Vor dem Januar waren kurzzeitig individuelle Landgänge von Aida-Schiffen aus möglich gewesen.