Festnahme auf Mallorca: Unbekannter entwendet Koffer von Hotelgästen in Calvià

Auf Mallorca haben Beamte der Guardia Civil einen 43-jährigen Mann wegen Diebstahls und Bankbetrugs festgenommen. Dem mutmaßlichen Täter wird vorgeworfen, sich als Tourist ausgegeben und in mehreren Hotels in Calvià Hotelgäste während des Check-Ins an der Rezeption bestohlen zu haben.

Neben Koffern und Gepäckstücken stahl der Mann Kreditkarten der Urlauber und hob in mehreren Fällen Geld vom Konto der Opfer ab.

Insgesamt werden ihm ein Dutzend Straftaten zur Last gelegt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.