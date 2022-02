So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Auf Mallorca bleibt es in den kommenden Tagen überwiegend sonnig. Dabei meldet der spanische Wetterdienst Aemet Höchsttemperaturen bis 20 Grad. Am Mittwoch legt die Sonne am Vormittag eine kurze Pause ein. Am Wochenende wechseln sich Sonne und Wolken ab.

Der Dienstag startet mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages erreichen die Temperaturen bis 16 Grad. Nachts sinken die Werte auf 6 Grad. Am Mittwoch beginnt der Tag in den meisten Regionen der Insel zunächst bewölkt. Erst am Nachmittag kommt erneut die Sonne heraus.

Am Donnerstag bleibt es freundlich und mild. Die Höchstwerte erreichen in Llucmajor 20 Grad, an der Küste bleibt es bei 17 Grad etwas kühler. Das Wochenende beginnt sonnig, am Samstag und Sonntag sind auch wolkige Abschnitte möglich. Die Temperatur im Mittelmeer liegt derzeit bei 14 Grad.