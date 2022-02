Maskenpflicht im Freien endet offiziell auf Mallorca

In Spanien, somit auch auf Mallorca und den Nachbarinseln, endet an diesem Donnerstag die Maskenpflicht im Freien. Das Tragen in Außenbereichen war an Weihnachten aufgrund der rasant steigenden Corona-Infektionen durch die Omikron-Variante erneut eingeführt worden. Dennoch gilt: Kann ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden, muss das Utensil weiterhin getragen werden.

Auch die Maskenpflicht auf Schulhöfen wird an diesem Donnerstag aufgehoben. In Innenbereichen wie Bars, Restaurants und Supermärkten muss die Maske allerdings weiterhin getragen werden.

Auf den Balearen sinken die Corona-Zahlen weiterhin stetig. Nach Angaben des balearischen Wirtschaftszirkels "Cercle d'Economía de Mallorca" lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch (9. Februar) bei 755 positiven Fällen auf 100.000 Einwohnern.