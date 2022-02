In diesen drei Mallorca-Orten ist die Sieben-Tage-Inzidenz noch vierstellig

Auf Mallorca gibt es derzeit nur noch drei Orte, wo die Sieben-Tage-Inzidenz vierstellig ist. Nach Angaben des Gesundheitsdienstes Ib-Salut handelt es sich um den Honigort Llubí mit 1218 Fällen pro 100.000 Einwohner, Petra (1053) und Lloret de Vistalegre (1048).

In sämtlichen anderen Dörfern und Städten sind die Werte inzwischen im Rahmen der stark abebbenden Omikron-Welle unter die 1000er-Marke gerutscht. In Palma liegt die Zahl bei 594, in Sa Pobla bei 842 und in Sineu bei 471.

Am besten stehen derzeit neben dem völlig coronafreien Deià folgende Mallorca-Orte da: Fornalutx (147), Estellencs (305), Búger (368), Banyalbufar (382) und Alaró (320).