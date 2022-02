Verliebte zahlen für das nächste Real-Mallorca-Spiel weniger Eintrittsgeld

Sant Valentin macht selbst vor dem Profi-Fußball nicht halt. Um möglichst viele Anhänger am Montag (14.2.), also dem Valentinstag, ins Stadion zu locken, hat Fußballerstligist Real Mallorca erneut in die Marketing-Trickkiste gegriffen. Gab es für die Fans beim letzten Heimspiel am vergangenen Samstag gegen Cádiz in Palmas Stadion Son Moix für zahlende Fans kostenlose Paella, Party und Bier zu Dumpingpreisen, bietet der Club für seine nächste Herausforderung gegen die derzeit sowohl in der Liga als auch im Pokalwettbewerb scheinbar unbesiegbare baskische "Nationalelf", Athletic Bilbao (Anstoß Mo., 14.2, Son Moix, 21 Uhr) einen Valentins-Eintrittsrabatt.

Und der sieht so aus: Wer mit seiner Geliebten oder seinem Geliebten als Pärchen gleich zwei Eintrittskarten kauft, zahlt pro Ticket nur 10 Euro. Das ist wirkliche Liebe.