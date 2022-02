Datum der Eröffnung des Megaparks auf Mallorca bekanntgeworden

Jetzt ist bekannt geworden, wann der berühmte Megapark an der Playa de Palma auf Mallorca wieder öffnen wird. Die "Bild"-Zeitung will erfahren haben, dass es am 7. April so weit sein soll. Bereits in den vergangenen Wochen war gemeldet worden, dass das Etablissement in der kommenden Saison wieder zugänglich sein soll.

Weder im Pandemie-Jahr 2020 noch im vergangenen Jahr hatte der Megapark geöffnet. Im Gegensatz dazu konnten der Bierkönig und das "Münchner Kindl" besucht werden. Es wird allgemein erwartet, dass der Megapark nicht bei voller Auslastung wird öffnen dürfen. Der Partytempel gehört dem Vergnügungsunternehmer Bartolomé Cursach.

Seit Oktober gilt auf Mallorca, dass Bars wieder bis 4 Uhr öffnen dürfen, Clubs sogar eine Stunde länger. In Bars ist das Tanzen wegen des engen Platzangebots untersagt, in Clubs aber mit Maske erlaubt. Das Trinken auf der Tanzfläche ist strengstens verboten.