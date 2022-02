Mann bricht mitten in Palma auf offener Straße zusammen und stirbt

In der Innenstadt von Palma de Mallorca ist am Montag ein Mann auf offener Straße zusammengebrochen und gestorben. Der Vorfall ereignete sich der Nationalpolizei zufolge gegen 11.45 Uhr in der Nähe eines der Eingänge zum Ses-Estaciones-Park.

Der etwa 60-jährige Mann hatte sich auf einmal unwohl gefühlt und kollabierte. Passanten versuchten, ihn zu reanimieren, doh es gelang ihnn nicht.

Es wird angenommen, dass der mann an einem plötzlichen Herzstillstand starb.