Palma Aquarium öffnet diesen Freitag seine Pforten für Besucher

Auf Mallorca öffnet das bei Einheimischen und ausländischen Besuchern beliebte Palma Aquarium diesen Freitag erneut seine Pforten für Besucher. Im wiedereröffneten Aquarium sind einige Neuheiten zu finden.

So wurde vor allem das Angebot für die kleinen Besucher erweitert. Kinder können in einem speziellen Bereich künftig ihre Lieblings-Unterwassertiere malen und das Leben im Meer in einem interaktiven Bereich erkunden. Zudem wird der Film "Planetarium" gezeigt. Des Weiteren wurde ein Online-Shop eröffnet. Dort können Besucher bereits vorab ihre Eintrittskarten käuflich erwerben.

Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie auf der Websseite des Palma Aquariums.