Groß angelegte Abrissaktion neben Ex-Tito's-Diskothek am Paseo Marítimo

Am berühmten Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca ist eine größere Abrissaktion von Häusern gestartet worden. Nach Berichten von lokalen Medien wurden zwei Gebäude zwischen der ehemaligen Diskothek "Tito's" und dem Hotel Meliá Victoria entfernt.

In der Gegend führt eine Straße vom Paseo Marítimo an der Ruine einer ehemaligen öffentlichen Badeanstalt vorbei zur Plaça Gomila, die sich an der Miró-Straße befindet.

Die Abrissaktion steht im Zusammenhang mit der anvisierten Renovierung der Ex-Diskothek Victoria. Dieser Komplex wird derzeit nicht genutzt. Durch die Entfernung der beiden Gebäude wird die Son-Banys-Straße doppelt so breit.