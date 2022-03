Umfrage: Muro-Strand auf Mallorca unter den 25 besten der Welt

Die berühmte Playa de Muro auf Mallorca wird von den Usern des Bewertungsportals Tripadvisor als eine der besten der Welt bezeichnet. Einer Pressemitteilung der zuständigen Gemeinde Muro zufolge liegt sie auf Platz 17. Es handelt sich um den einzigen spanischen Strand unter den ersten 25.

An der Spitze der Rangliste befindet sich der Grace Bay Beach in der Türkei, auf Platz 2 folgt der Strand von Varadero auf Kuba vor der Tourquoise Bay in Australien.

In Europa liegt die Playa de Muro auf Rang drei. Sie ist fünf Kilometer lang und streckenweise naturbelassen, die Tripadvisor-User hoben besonders das türkisblaue Wasser und dessen Sauberkeit hervor. Die Gemeinde Muro bezeichnete den Strand als das Juwel des Mittelmeers schlechthin.