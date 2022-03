Eurowings fliegt wieder von Paderborn nach Palma

Die deutsche Airline Eurowings bietet seit 1. März wieder Direktflüge von Paderborn nach Palma an. Aufgrund der großen Nachfrage hatte die Lowcost-Tochter von Lufthansa bereits Ende Januar angekündigt, die Flüge nach Mallorca im Winterflugplan bis Ende April von 50 auf 75 Verbindungen aufzustocken. In den Monaten März und April können Fluggäste aus den Regionen Ostwestfalen, Lippe und Südwestfalen somit ein deutlich erweitertes Streckennetz in Anspruch nehmen. Die Flüge können in allen Reisebüros und online gebucht werden.

"Die Erweiterung der Verbindungen von Eurowings nach Palma de Mallorca ist der Auftakt für ein starkes Jahr 2022 am Heimathafen. Viele zusätzliche Flüge und neue Verbindungen werden dafür sorgen, dass noch mehr Urlauberinnen und Urlauber vom Flughafen Paderborn/Lippstadt in den Urlaub starten. Wir sind auf die zusätzlichen Fluggäste und das höhere Volumen im Vergleich zum Vorjahr sehr gut vorbereitet", betonte Flughafen-Geschäftsführer Roland Hüser in einer Pressemitteilung.,