Kräftige Schauer und Gewitter gehen auf der Insel nieder

Am Samstagvormittag kommt es auf Mallorca zu kräftigen Regenschauern und mitunter Gewittern. Wie der spanische Wetterdienst Aemet mitteilt, gehen die Niederschläge besonders im Süden und in der Mitte der Insel nieder.

In Palma regnete es am Samstagmorgen mehrere Stunden kräftig. Von Mittag an beruhigt sich das Wetter und es kommt die Sonne raus. In Sa Pobla und Manacor herrscht jedoch weiter ein erhöhtes Schauerrisiko.



Der Samstag klingt fast überall trocken aus und kündigt damit einen freundlichen Sonntag an. Überall auf Mallorca zeigt sich dann die Sonne, auch wenn einige Wolken unterwegs sind. Die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad im Inselnorden.